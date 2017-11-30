  • BIST 103.559
  • Altın 161,116
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

Erdoğan'a 250 Kişilik Liste

»
Erdoğan'a 250 Kişilik Liste
Ankara'da gece yarısı bombası: 250 kişilik liste Erdoğan'ın önünde

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Tuna'nın 250 kişilik değişiklikleri içeren listeyi Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

Ankarada gece yarısı bombası: 250 kişilik liste Erdoğanın önündeCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Tuna 20.00 sularında Beştepe'ye gitti. Tuna'nın istifasını istediği 150 bürokrat ve 100 şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili son düzenlemeleri yaptığı, değişiklikleri Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

ANKAPARK DA MASADA

Ankara'da Melih Gökçek döneminin prestij projeleri olan Ankapark ile Ankara Boğazı'nın da aralarında bulunduğu bazı projelerin de geleceği masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca 2019'daki kritik yerel seçimler öncesi Ankara'da yapılması gerekenler gündeme geldi.

Belediyenin mali yapısı, borç yüküyle ilgili çözümlerle birlikte çok eleştirilen ulaşımla ilgili yeni projeler, alt yapı yatırımları ve su kalitesiyle ilgili de vizyon projeler oluşturulacak.

Ankara'da yapılacak fuar alanının yerinin de bu görüşmeden sonra netleşeceği öne sürüldü.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tezcan o belgeleri paylaştı01 Aralık 2017 Cuma 13:52
  • Sınıra Askeri Sevkiyat30 Kasım 2017 Perşembe 16:33
  • Cumhurbaşkanı 6 rektör atadı30 Kasım 2017 Perşembe 11:40
  • Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
  • Denizbank'tan Açıklama!30 Kasım 2017 Perşembe 11:37
  • Erdoğan'a 250 Kişilik Liste30 Kasım 2017 Perşembe 11:11
  • Hükümetten İlk Tepki!30 Kasım 2017 Perşembe 10:45
  • PKK bombacıları Adana'da yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 10:03
  • Siirt'ten Kötü Haber30 Kasım 2017 Perşembe 10:02
  • Davayı İzleyen CHP'li Vekil Uyardı30 Kasım 2017 Perşembe 09:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim