Erdoğan'a 250 Kişilik Liste

Ankara'da gece yarısı bombası: 250 kişilik liste Erdoğan'ın önünde

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Tuna'nın 250 kişilik değişiklikleri içeren listeyi Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

Ankarada gece yarısı bombası: 250 kişilik liste Erdoğanın önündeCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Tuna 20.00 sularında Beştepe'ye gitti. Tuna'nın istifasını istediği 150 bürokrat ve 100 şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili son düzenlemeleri yaptığı, değişiklikleri Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

ANKAPARK DA MASADA

Ankara'da Melih Gökçek döneminin prestij projeleri olan Ankapark ile Ankara Boğazı'nın da aralarında bulunduğu bazı projelerin de geleceği masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca 2019'daki kritik yerel seçimler öncesi Ankara'da yapılması gerekenler gündeme geldi.

Belediyenin mali yapısı, borç yüküyle ilgili çözümlerle birlikte çok eleştirilen ulaşımla ilgili yeni projeler, alt yapı yatırımları ve su kalitesiyle ilgili de vizyon projeler oluşturulacak.

Ankara'da yapılacak fuar alanının yerinin de bu görüşmeden sonra netleşeceği öne sürüldü.