ERDOĞAN, YUSUFELİ BARAJININ AÇILIŞINDA KONUŞTU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını açıkladı.



SonDakika.com'un haberine göre; Konuşmasından satırbaşları...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan barajın 2021 yılının nisan ayında üretime başlayacağını açıkladı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz" ifadelerini kullandı