Erdoğan yemin etti, yeni sistem resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye girerken ayakta alkışlandı ve yemin etti. Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'deki tören başlayacak. Törene onlarca yabancı devlet başkanı ve başbakan katılıyor.

Erdoğan'ı taşıyan konvoya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan’ı TBMM girişinden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı törenle karşıladı. Erdoğan'ın aracına Meclis'e girdiği sırada güller atıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.43'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.

Erdoğan'ın ettiği yemin şöyle: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Yeminin ardından TBMM'de bulunanlar uzçun süre Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN: BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilere ilk değerlendirmesini yaparak "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur" dedi. Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

MHP'LİLER AYAKTA KARŞILADI, CHP VE İYİ PARTİLİ VEKİLLER OTURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girdiği sırada MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. CHP ve İYİ Partili vekiller ise yerlerinde oturmayı tercih etti.