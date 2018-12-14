  • BIST 90.529
  • Altın 213,769
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Erdoğan ve Trump görüştü

»
Erdoğan ve Trump görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB'den okullara Öğrenci Andı talimatı06 Aralık 2018 Perşembe 12:57
  • ABD'li ünlü aktör Suudi Konsolosluğu'na geldi05 Aralık 2018 Çarşamba 21:07
  • Meteoroloji'den fırtına uyarısı05 Aralık 2018 Çarşamba 20:54
  • Avcılar'da Hizmete Engel Yok05 Aralık 2018 Çarşamba 20:30
  • Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!05 Aralık 2018 Çarşamba 20:27
  • Avcılar’da Engelliler Günü’ne özel tiyatro gösterisi05 Aralık 2018 Çarşamba 20:14
  • Medyadan Çeşitlemeler!05 Aralık 2018 Çarşamba 13:21
  • Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı05 Aralık 2018 Çarşamba 12:43
  • Tek tip askerlik kaç ay olacak, ne zaman gelecek?05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40
  • Murat Yetkin: Erdoğan, Suudi Prens'ten hesap sormamış03 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim