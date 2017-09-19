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Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme

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Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 72. Dönem toplantılarına katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmede Suriye'deki iç savaş, Kuzey Irak'taki referandum ve Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 40 dakika sürdü. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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