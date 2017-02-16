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Erdoğan ve Akar'ın Mescid-i Nebevi'deki Namaz Fotoğrafı Paylaşım Rekoru Kırdı

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Erdoğan ve Akar'ın Mescid-i Nebevi'deki Namaz Fotoğrafı Paylaşım Rekoru Kırdı
Kutsal topraklara giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Akar'ın Mescid-i Nebevi'de namaz kıldıkları sırada çekilen fotoğrafları paylaşım rekorları kırdı.

Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerin ardından  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı  Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak, MİT Müsteşarı  Hakan Fidan ve  Ekonomi Bakanı kutsal topraklara giderek umre yaptı.

ERDOĞAN VE AKAR'IN FOTOĞRAFI PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  Hulusi Akar'ın Mescid-i Nebevi'de namaz kıldıkları sırada çekilen fotoğraf ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MESCİD-İ NEBEVİ'NİN ÖNEMİ

Hicret'ten sonra Medine'de İslam peygamberi Hz. Muhammed ile arkadaşları tarafından inşa edilen ve Hz. Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescit, İslam dünyası için çok önemli. "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi" olarak biliniyor. Mescid,  Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en kutsal mescit olarak karşımıza çıkıyor.

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