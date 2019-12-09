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Erdoğan Üzüntüyle Neyi Takip Ediyor?

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Erdoğan Üzüntüyle Neyi Takip Ediyor?
Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferası'nda konuşan Erdoğan, "Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir" açıklamasını yaptı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge sorunlarının sorumluluk, dayanışma ve sahiplenme ruhuyla ele alınmasına imkan sağlayan İstanbul Süreci'nin gerek işleyiş tarzı gerekse prensipleriyle bu anlamda eşsiz bir bölgesel iş birliği modeli sunduğunu belirterek, "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine en üst düzeyde sahip çıktık, çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'ndaki konuşmasında, konferansın ülkeler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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