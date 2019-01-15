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Erdoğan Trumpla ne konuştu

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Erdoğan Trumpla ne konuştu
ABD başkanı Trump'ın "Türkiye'yi ekonomik olarak yıpratırız" tweeti üzerine Cumhurbaşkanlığı harekete geçmiş Trump'a tepki gösterilmişti. Cumhurbaşkanın'dan bir açıklama gelmezken iki liderin telefon da görüştüğünü Beyaz Saray açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi hakkında bir basın açıklaması yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD  Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den  geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"İki lider, Amerikan birlikleri geri çekilmeye başlarken Suriye'de  (iki ülke arasında) devam eden iş birliği de dahil birçok ikili meseleyi ve  gelecekteki iş birliğine dair konuları ele aldı.

Başkan (Trump), Suriye'nin  kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında, (Türkiye  ile) birlikte çalışma arzusunu dile getirdi; aynı zamanda Türkiye'nin  (Suriye'deki) Kürtlere ve DEAŞ'ın yenilmesinde birlikte çalıştığımız diğer SDG  güçlerine Türkiye'nin kötü davranmamasının, ABD için önemine işaret etti."

Açıklamanın sonunda ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın salı  günü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek Suriye'deki iş  birliğini ele alacakları belirtildi.

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