DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti görüşmede dile getirdi.
İDLİB’DE İŞ BİRLİĞİNİN SÜRMESİ KARARLAŞTIRILDI
Erdoğan ve Trump, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda iki ülkenin kararlılığını yeniden teyit etti. Görüşmede ayrıca, rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
- BIST 95.908
- Altın 290,667
- Dolar 5,8266
- Euro 6,4585
- İstanbul 25 °C
- Ankara 22 °C
- HÜSEYİN ÇELİK'TEN, İSTİFA İDDİALARINA YALANLAMA!
- ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ!
- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN, MELİH GÖKÇEK'E SORUŞTURMA!
- MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM!
- SEREN SERENGİL BOŞANIYOR!
- ERDOĞAN, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- ASELSAN'DAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ!
- ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!
- BİLAL ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI O BELGE CHP'DE
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- DOLARIN DURUMU NE?
- FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
- ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!
- TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
- KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ!
DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti görüşmede dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 09:41 - HÜSEYİN ÇELİK'TEN, İSTİFA İDDİALARINA YALANLAMA!
- 09:40 - ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ!
- 15:50 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN, MELİH GÖKÇEK'E SORUŞTURMA!
- 15:45 - MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM!
- 15:37 - SEREN SERENGİL BOŞANIYOR!
- 15:12 - ERDOĞAN, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- 15:04 - ASELSAN'DAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ!
- 14:56 - ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!
- 14:16 - BİLAL ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI O BELGE CHP'DE
- 14:07 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- 13:48 - DOLARIN DURUMU NE?
- 13:34 - FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
- 13:24 - ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!
- 13:02 - TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
- 12:55 - KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim