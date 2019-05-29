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ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

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ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

 Görüşmede, Erdoğan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

ERDOĞAN, S-400 TEKLİFİNİ YİNELEDİ

"Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

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