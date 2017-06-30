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Erdoğan, Trump ile görüştü!

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Erdoğan, Trump ile görüştü!
Ak Partisi Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinin gerçekleştiğini açıkladı. Erdoğan, Trump görüşmesi 40 dakika sürdü. Ünal, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de birazdan görüşeceğini dile getirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Ünal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesi bitti birazdan Putin ile görüşecek. Erdoğan, Trump görüşmesi 40 dakika sürdü" dedi.

Ünal daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Mahir Ünal, "Almanya'nın tutumu üzücü, kabul edilemez" diye konuştu.

CHP YÜRÜYÜŞÜ

CHP'nin Adalet Yürüyüşü ile ilgili sorularına cevap veren Ünal, "CHP sözcülerinin açıklamaları şaşırtıyor" dedi.

Ünal şöyle devam etti:

"CHP’nin bu yürüyüşü MKYK toplantısında özel olarak ele alınmamıştır. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alınıp konuşulmuştur. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki siyasi pozisyonlarına söylemlerine baktığımızda hangi dönemde millet hassasiyetleriyle hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeyle karşılaşamayız herhalde. Bugün de maalesef mesele adalet değil. Bizim adaletten anladığımız her şeyin yerli yerine koymaktır. Bu çerçevede baktığımızda CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının söylemlerine baktığımızda bu ülkenin savcısı şehit edildiğinde teröristlerin savunuculuğuna soyunuyorsa, Avrupa’dan Türkiye için yaptırım talebinde bulunuyorsa, 17 Aralıktan sonra paralel devle yapılanmasına kalkan oluyorsa, YPG ve PYD ile ilgili “terör örgütü değildir” deniyorsa burada adaleti nerede arayacağız? Ve CHP’li sözcüler yürüyüşte korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Evet devletimiz gereken güvenliği sağladığı için güvenle yürüyecekler. Mesele 15 Temmuz gecesi cesaretle yürümekti."

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

"11 Temmuz’da iç tüzük konusu komisyonda görüşülmeye başlanacak. 15 temmuz yaklaşırken CHP’nin tutumu da son derece içler acısı bir görüntü sergiliyor.
Bu törenler cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan resmi devlet törenleri. 15 temmuz destanına önemli bir katkısı olmuştur Ak parti teşkilatlarının. AK Parti teşkilatını tebrik ediyorum. 15 Temmuz gecesi selalalrın okunmasıyla birlikte 81 ilimizde demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru demokrasi yürüyüşünü gerçekleştireceğiz."

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