ERDOĞAN TRUMP GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ!

Görüşme sona erdi! S400 konusunda çalışılması için anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın daveti üzerine ülkenin başkenti Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında önce Erdoğan ve Trump baş başa görüştü ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyet görüşmesi sonrası Trump ve Erdoğan, ABD'li senatörlerle Oval Ofis'te bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin ortak basın açıklamasında Trump, "Türkiye'nin S400 satın alması büyük zorluklar çıkarıyor. Bugün de konuştuk gelecekte de görüşeceğiz. Umarım bu sorunu çözeceğiz. Dışişleri Bakanımız ve karşılıklı güvenlik danışmanlarımızın S400 konusunda çalışması için anlaştık" dedi. Erdoğan ise FETÖ elebaşının ABD'deki varlığına son verilmesi çağrısında bulundu ve S400 ile F35 konusunda anlaşılabileceğini belirtti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında gerilen iki ülke ilişkilerini normalleştirmek için gerçekleştirilen ziyaret kapsamında başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Türk heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump Beyaz Saray’da karşıladı.

“CUMHURBAŞKANI İLE UZUN ZAMANDIR DOSTUZ”

Trump toplantı öncesi, “Sizi burada ağırlamak büyük şeref. Kürtlerle görüştük gayet memnunlar. Ateşkes yerinde duruyor. Biliyorsunuz askerlerimizi belirli bir süre içinde çekmiştik. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi sınırlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum yapmış olduklarından dolayı” şeklinde konuştu.

Trump, “Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz. Bahsettiğimiz bölgede Türkiye’den birçok insan hayatını kaybetti. Bu konuda da bir şeyler yapmamız gerekiyor. S400 ve F-35 konularını da görüşeceğiz. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

ERDOĞAN BASIN TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise karşılama konuşmasında “Basın toplantısında her şeyi anlatacağız” açıklamasını yaptı.

Erdoğan ve Trump Oval Ofis’te

SENATÖR TOPLANTISINA GEÇİLDİ

ABC News’in Beyaz Saray muhabiri Karen Travers’ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başakanı Trump Oval Ofis’teki senatörlerle toplantıya geçti.

Senatörlerin arasında Lindsey Graham, Tim Scott, Joni Ernst, James E. Risch ve Ted Cruz’un yer aldığı öğrenildi.

Senatörler bir kısmı basına açık yapılan toplantıda Türkiye’nin Rusya’nın yanında yer almamasını istedi. Kısa süren basına açık görüşme sırasında Türkiye ve ABD’nin dostluğunun altı çizildi ve ABD’nin S400 konusundaki endişeleri belirtildi. Senatörler ayrıca Suriye’deki Kürtlere karşı Türkiye’nin tavrını eleştirdi.

ERDOĞAN’DAN SENATÖRLERE PKK YANITI

Erdoğan, senatörlerin Kürtlerle ilgili sözlerine “Dünya’da en çok Kürt benim ülkemde yaşıyor” sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan Suriye’den Türkiye’ye gelen 300 binden fazla Kürt olduğunu ve bu insanlara Türkiye’nin yardım ettiğini belirtti. Erdoğan, senatörlere özel bir belge vererek Kürtler ile YPG/PKK arasındaki farkların açıklığa kavuşmasını istediğini söyledi.

Erdoğan, senatörlere YPG lideri Mazlum Kobani ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki akrabalık ilişkilerini de açıkladı.

Trump, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türkiye’de 4 milyon mülteci bulunduğunu ve Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye bu konuda yardımcı olması gerektiğini belirtti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerin sonunda ortak basın açıklaması yapıldı.

Trump, “Son derece faydalı bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanı’na Serkan Gölge’yi serbest bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye, ABD’nin NATO’daki büyük bir ortağı. Ekonomik ilişkilerimizin büyümesini bekliyoruz. Barış ve refah geleceği için diplomasi büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

“ERDOĞAN’IN HAYRANIYIM”

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açık sözlü ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Geçen ay Pence ve Dışişleri Bakanı’nı göndermiştim. Ulusal Güvenlik Danışmanı O’brien da Türkiye’ye gitmişti. Suriye’deki çatışmaların sona erdirilmesi konusundaki görüşmeler başarıyla sona ermişti. Bugün ateşkesin devam ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı’na iş birliği için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı sorumluluklarını gerçekleştirileceğini söyledi. Gerçekten Cumhurbaşkanı’nın büyük bir hayranıyım” ifadesini kullandı.

Trump, “Ateşkesin başarılı olmasını isteyen birçok insan var. Bu kadar zaman onlarca ve yüzlerce yıl sonra ilerleme sağlanması gerçekten çok güzel. Türkiye, ABD’den sonra NATO’nun en büyük ikinci ordusudur ve savunma harcamalarını giderek arttırması ve yüzde 2’lik orana yaklaşması son derece önemli. 28 NATO üyesi arasında 8. sıradalar. Son derece önemli bir noktadalar. NATO’nun Afganistan’daki operasyonlarına destek sağlamaktalar. IŞİD’in ortadan kaldırılmasında önemli ve büyül bir rol oynadı. Biliyorsunuz Bağdadi’yi ortadan kaldırdık. Türkiye bize çok yardımcı oldu takdir ediyoruz müteşekkiriz. Türk vatandaşlarına ve Erdoğan’a müteşekkiriz” açıklamasında bulundu.

“S400 KONUSUNDA ANLAŞTIK”

Trump, “Türkiye’nin S400 satın alması büyük zorluklar çıkarıyor. Bugün de konuştuk gelecekte de görüşeceğiz. Umarım bu sorunu çözeceğiz. Dışişleri Bakanımız ve karşılıklı güvenlik danışmanlarımızın S400 konusunda çalışması için anlaştık. 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret anlaşması için mütabık kaldık. Bu konuda önemli gelişme sağladığımızı düşünüyoruz. Türkiye’de gerçekten bunu istemektedir. 100 milyar dolara çıkarılmasını düşünüyoruz yani mevcut rakamın 4 katına çıkarılmasını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’deki çatışmalardan en fazla biz etkilendik. İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. ABD ile mutabakatımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Barış Pınarı Harekâtı ile PKK’nın ayrılıkçı gündemine ağır bir darbe indirilmiştir. Temsilciler Meclisi Kararları Türk milletini incitti. Bu kararların milletimizi üzdüğünü sayın Başkan’a ilettim” dedi.

Erdoğan, “7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladık, gönderdik. PKK/YPG’nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık. Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan’la bu konuda aynı görüşteyiz. Suriye’deki 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz. 350 bini Kürt, 4 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyoruz” ifadesini kullandı.

S400 VE F35 MESELESİ

Erdoğan ayrıca, “FETÖ anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi talebimizi ilettik. S-400 ve F-35 programı başta olmak üzere karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Başkan’a uygun teklif verilmesi halinde Patriot almak istediğimi yeniden söyledim” şeklinde konuştu.

“MEKTUBU GERİ TAKDİM ETTİM”

Erdoğan skandal yaratan mektup ve terörist Ferhat Abdi Şahin konusunda da “Mektupları bugün Sayın Başkan’a tekrar takdim ettim. Ferhat Abdi Şahin denilen teröristin Amerika gibi bir ülkenin Başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. CIA’in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş.Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle.Teröristin ırkı, milleti, dini, vatanı olmaz. Terörist, teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz” ifadelerini kullandı.