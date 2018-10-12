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Erdoğan: 'Terör yuvalarını darmadağın edeceğiz'

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Erdoğan: 'Terör yuvalarını darmadağın edeceğiz'
Isparta'da Komando Bröve Takma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sınırımızın dışındaki teröristler de rahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İçindeki hainleri temizleyen kahraman ordumuz, o günden beri zaferden zafere koşuyor." dedi.

"Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz"

"Yurt içinde terör örgütü mensuplarına tarihlerinde görmedikleri darbeleri vuruyoruz." diyen Erdoğan, "İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Her Türk evladı kışlanın havasını teneffüs etmeli"

Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanların çok büyük kayıpta olduklarını bilmeleri gerektiğini belirten Erdoğan buna ilişkili olarak, şunları kaydetti:

"Nüfusumuzun arttığı, buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır. Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmamız, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17'nci ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız." vurgusunu yaptı.

"TSK'nın gücünü görenler şaşkınlığını üstünden atamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin ayağa kalkamaz hale getirdiklerini sandığı TSK'nın gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlığını üzerinden atamadı." dedi.

"Asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz"

"Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz."sözleriyle devam eden şöyle konuştu:

"Bize kapatılan her kapıya karşılık on kapıyı açarak, bize çıkartılan her zorluğa karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz."

 

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