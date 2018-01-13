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Erdoğan Talimat Verdi!

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Erdoğan Talimat Verdi!
51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. O ilin belediye başkanı ilin mülki sınırlarının tamamından sorumlu olacak.

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Talimatı Erdoğan verdi! Yerel sistem de değişiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce il belediyeleri ile ilçe belediyelerinin verdiği hizmetlerde yaşanan yetki karmaşası nedeniyle, nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması talimatını vermişti.

İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışmanın tamamlandığı ve Erdoğan’a ya yapılacak sunumdan sonra Meclis’e geleceği öğrenildi. Hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu’ içerecek bazı yeni adımlar da atılacak.

SEZER VETO ETMİŞTİ

 AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, belediye başkanı aynı zamanda o ilin belediye meclisinin başkanı olamayacak. Meclis içinden başka biri başkan seçilecek. AK Parti kurmayları, düzenlemenin gerekçesini “Türkiye’de artık hükûmetler parlamentodan çıkmayacak. Ama belediyelerde hâlen belediye başkanı belediye meclisinin de başkanı. Bu yapısal bir sorun. Yeni sistemde, meclis başkanı meclis içinden seçilebilir. Belediye başkanı aynı zamanda meclis başkanı olmamalı. Buna karar vereceğiz. Bunu 2004’te de tartışmıştık. O gün yapılamadı. Doğru olan, kendini denetleyen bir yapının başında başkan olmamalı. Yine 2014’te merkez-yerel yetki paylaşımında da yerele yetki verildi. Ancak merkezin sahadan çekilmesi düzenlemesi o dönem Sezer tarafından veto edildi. Bunlar da yapısal sorun. Müzakere ediyoruz. Merkezin yetkileri ile ilgili de bir uyum düzenlemesi yapılabilir” şeklinde açıkladı.

51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak. AK Parti kaynakları, doğru olanın şehrin tek elden planlanması olduğunu belirterek, “Belediyelerde farklı sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanlarının çerçevesi tam çizilmeli. Tek elden plan yapılmalı” görüşünü dile getirdi. İl özel idareleri de kapatılacağı için buralardaki tüm kaynaklar il belediyelerine devredilecek.

PERSONEL GİDERİ HİZMETE...

Yeni düzenleme ile sınırlardaki stratejik olan beldeler hariç, 51 ildeki tüm belde belediyeleri ya en yakın ilçe ile birleşecek, ya da kapatılacak. AK Parti kurmayları, daha önce de yüzde 90’ı belde belediyesi olmak üzere bin 800 civarında belediyenin kapatıldığını hatırlatarak “Bir belde belediyesinde en az 9 personel var. Başkan ve şoförü ile birlikte 11 oluyor. Yıllık gideri bir buçuk milyon lira. Bu parayı oraya hizmet için götürmek daha doğru olur” değerlendirmesini yaptı. Bütünşehir uygulamasına geçildikten sonra 51 ildeki binlerce köydeki yapılarda yaşanan ruhsat ve iskân problemi de çözülmüş olacak.

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