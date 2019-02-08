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Erdoğan sinirlendi

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Erdoğan sinirlendi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde ilk mitingi Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda yapıyor.

Erdoğan konuşması sırasında alanda kendisinden talepte bulunan bir gruba kızarak, “Bak kardeşim biz KİT’lere filan hepsine kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Cudi'de, mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya bir merminin fiyatı nedir? Alışılmış bir siyasetçi değilim, toplantımızı provoke etmeyelim” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan meyve ve sebzelerin fiyatını bir kez daha gündemine alan Erdoğan, "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız" diye konuştu.

Erdoğan’ın cuma namazının ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etmesi, sonra da seçimin ilk mitingini tarihi kent meydanında gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Alışılmış bir lider değilim. Provoke etmek suretiyle lütfen. Samimi olalım, dürüst olalım bu toplantıyı da güzel bir şekilde çıkaralım.

"Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız.

"Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum. Birileri çıkıyor, Muhsin kardeşimin arkasından Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayret içerisine giriyor. Nuri Demirağa Havalimanı'ndan tutun da iki üniversitesine kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir Ak Parti hükümeti var.

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