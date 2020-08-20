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Erdoğan: Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik

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Erdoğan: Şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil milletimize hizmet aşkıyla çıktık. 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık, içerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.

Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan Hak'kın ve halkın rızası için yolumuza devam ettik. Hizmetin yanına tevazuyu, şeffaflığı ve nezaketi eklemeyi unutmayacağız. AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz.

"İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK HORTLADI"

Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. İdeolojik belediyecilik hortladı, seçimlerde "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanı işinden etti.

Rize'de Ayder Yaylası'nı dolaştık. Altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ardından Uzungöl'ü ele alacağız. Yerelde başarılı olmayan, devlet idaresinde varlık gösteremez. Genel merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz.

Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yılda 1 milyon, bunu yapacağız.

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