Erdoğan seçim manifestosonu açıklıyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Şehirlerimizi yönetme anlayışımızın özünü, milletimize vereceğimiz sözlerin çerçevesini oluşturan manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Belediye başkanlığına aday olan AK Partili ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine şimdiden başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum.
Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir parti olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ve dik duruyoruz endişeniz olmasın.
İnsan şehirler kurar. Yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar. Ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönüle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı, bir çocuğun kucak açısı ile birlikte gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca çiçeğe gönlünü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Göğsünde bir et parçası değil, alemi taşır.
Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibi ise olur. Gönüllere girerek olur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. Seyyit Nesimi'nin dediği gibi "Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşıda pazar güldür gül." Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur.
AK Parti olarak şehirlerimize, belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz.
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AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK PARTİ
Adana (Cumhur İttifakı)
Adıyaman Süleyman Kılınç
Afyon Mehmet Zeybek
Ağrı Savcı Sayan
Amasya Cafer Özdemir
Ankara Mehmet Özhaseki
Antalya Menderes Türel
Artvin Mehmet Kocatepe
Aydın Mustafa Savaş
Balıkesir Yücel Yılmaz
Bilecik Nihat Can
Bingöl Erdal Arıkan
Bitlis Nesrullah Tanğlay
Bolu Fatih Metin
Burdur Deniz Kurt
Bursa Ali Nur Aktaş
Çanakkale Ayhan Gider
Çankırı Hüseyin Boz
Çorum Halil İbrahim Aşkın
Denizli Osman Zolan
Diyarbakır Cumali Atila
Edirne Koray Uymaz
Elazığ Şahin Şerefoğulları
Erzincan Cemalettin Başsoy
Erzurum Mehmet Sekmen
Eskişehir Burhan Sakallı
Gaziantep Fatma Şahin
Giresun Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane Ercan Çimen
Hakkari Cüneyt Epcim
Hatay İbrahim Güler
Isparta Şükrü Başdeğirmen
Mersin (Cumhur İttifakı)
İstanbul Binali Yıldırım
İzmir Nihat Zeybekci
Kars Ensar Erdoğdu
Kastamonu Tahsin Babaş
Kayseri Memduh Büyükkılıç
Kırklareli Murat Süzülmüş
Kırşehir Yaşar Bahçeci
Kocaeli Tahir Büyükakın
Konya Uğur İbrahim Altay
Kütahya Ahmet Sami Kutlu
Malatya Selahattin Gürkan
Manisa (Cumhur İttifakı)
K.maraş Hayrettin Güngör
Mardin Mehmet Vejdi Karaman
Muğla Mehmet Nil Hıdır
Muş Feyat Asya
Nevşehir Rasim Arı
Niğde Emrah Özdemir
Ordu Hilmi Güler
Rize Rahmi Metin
Sakarya Ekrem Yüce
Samsun Mustafa Demir
Siirt Ali İlbaş
Sinop Ali Çöpçü
Sivas Hilmi Bilgin
Tekirdağ Mestan Özcan
Tokat Eyüp Eroğlu
Trabzon Murat Zorluoğlu
Tunceli Gökhan Arasan
Şanlıurfa Zeynep Abidin Beyazgül
Uşak Mehmet Çakın
Van Necdet Takva
Yozgat Celal Köse
Zonguldak Ömer Selim Alan
Aksaray Evren Dinçer
Bayburt Fatih Yumak
Karaman Mahmut Sami Şahin
Kırıkkale Mehmet Saygılı
Batman Murat Güneştekin
Şırnak Mehmet Yarka
Bartın Yusuf Ziya Aldatmaz
Ardahan Yunus Baydar
Iğdır Adil Aşırım
Yalova Yusuf Ziya Öztabak
Karabük Burhanettin Uysal
Kilis Mehmet Abdi Bulut
Osmaniye (Cumhur İttifakı)
Düzce Faruk Özlü