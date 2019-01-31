Erdoğan seçim manifestosonu açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şehirlerimizi yönetme anlayışımızın özünü, milletimize vereceğimiz sözlerin çerçevesini oluşturan manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Belediye başkanlığına aday olan AK Partili ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine şimdiden başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum.

Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir parti olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ve dik duruyoruz endişeniz olmasın.

İnsan şehirler kurar. Yollar, köprüler yapar. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar. Ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönüle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı, bir çocuğun kucak açısı ile birlikte gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca çiçeğe gönlünü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Göğsünde bir et parçası değil, alemi taşır.

Şehri emanet görmek, emanet almak ancak gönül sahibi ise olur. Gönüllere girerek olur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. Seyyit Nesimi'nin dediği gibi "Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşıda pazar güldür gül." Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur.

AK Parti olarak şehirlerimize, belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz.

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AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK PARTİ

Adana (Cumhur İttifakı)

Adıyaman Süleyman Kılınç

Afyon Mehmet Zeybek

Ağrı Savcı Sayan

Amasya Cafer Özdemir

Ankara Mehmet Özhaseki

Antalya Menderes Türel

Artvin Mehmet Kocatepe

Aydın Mustafa Savaş

Balıkesir Yücel Yılmaz

Bilecik Nihat Can

Bingöl Erdal Arıkan

Bitlis Nesrullah Tanğlay

Bolu Fatih Metin

Burdur Deniz Kurt

Bursa Ali Nur Aktaş

Çanakkale Ayhan Gider

Çankırı Hüseyin Boz

Çorum Halil İbrahim Aşkın

Denizli Osman Zolan

Diyarbakır Cumali Atila

Edirne Koray Uymaz

Elazığ Şahin Şerefoğulları

Erzincan Cemalettin Başsoy

Erzurum Mehmet Sekmen

Eskişehir Burhan Sakallı

Gaziantep Fatma Şahin

Giresun Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane Ercan Çimen

Hakkari Cüneyt Epcim

Hatay İbrahim Güler

Isparta Şükrü Başdeğirmen

Mersin (Cumhur İttifakı)

İstanbul Binali Yıldırım

İzmir Nihat Zeybekci

Kars Ensar Erdoğdu

Kastamonu Tahsin Babaş

Kayseri Memduh Büyükkılıç

Kırklareli Murat Süzülmüş

Kırşehir Yaşar Bahçeci

Kocaeli Tahir Büyükakın

Konya Uğur İbrahim Altay

Kütahya Ahmet Sami Kutlu

Malatya Selahattin Gürkan

Manisa (Cumhur İttifakı)

K.maraş Hayrettin Güngör

Mardin Mehmet Vejdi Karaman

Muğla Mehmet Nil Hıdır

Muş Feyat Asya

Nevşehir Rasim Arı

Niğde Emrah Özdemir

Ordu Hilmi Güler

Rize Rahmi Metin

Sakarya Ekrem Yüce

Samsun Mustafa Demir

Siirt Ali İlbaş

Sinop Ali Çöpçü

Sivas Hilmi Bilgin

Tekirdağ Mestan Özcan

Tokat Eyüp Eroğlu

Trabzon Murat Zorluoğlu

Tunceli Gökhan Arasan

Şanlıurfa Zeynep Abidin Beyazgül

Uşak Mehmet Çakın

Van Necdet Takva

Yozgat Celal Köse

Zonguldak Ömer Selim Alan

Aksaray Evren Dinçer

Bayburt Fatih Yumak

Karaman Mahmut Sami Şahin

Kırıkkale Mehmet Saygılı

Batman Murat Güneştekin

Şırnak Mehmet Yarka

Bartın Yusuf Ziya Aldatmaz

Ardahan Yunus Baydar

Iğdır Adil Aşırım

Yalova Yusuf Ziya Öztabak

Karabük Burhanettin Uysal

Kilis Mehmet Abdi Bulut

Osmaniye (Cumhur İttifakı)

Düzce Faruk Özlü