Erdoğan: Sakın Fransız markalarını satın almayın

Beştepe'de gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Avrupa ülkelerini hedef aldı.

Erdoğan geçen günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" diyerek tepki göstermişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Fransa, Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıklamıştı.

Erdoğan bir kez daha Macron'u hedef alarak, "Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başladı. Bu saldırılar bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Buradan sesleniyorum, siz faşistsiniz, siz Nazi'nin zincir halkalarısınız. 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki Musevilere yönelik linç kampanyasının benzerine Müslümanlar maruz kalıyor"

Almanya'nın Berlin kentinde 'yolsuzluk iddiaları' gerekçesiyle Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını bir kez daha gündemine alan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e seslenerek, "hani sizde din özgürlüğü vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'e aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok" ifadelerini kullandı.



Sözlerinin devamında, "Korkarım çok daha karanlık, sinsi bir planın çarkları işlemektedir" diyen Erdoğan şunları kaydetti:



"Buradan bir gerçeği çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır. Irkçı terörizm Avrupa'ya kan, gözyaşı ve iç çatışmadan başka bir şey getirmemiştir, getirmeyecektir."



"Önceki gün yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur" diyen Erdoğan dünya liderlerine, "Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir, Musevi'ye de sahip çıkıyoruz, ama gelin Fransa'da bir zulüm varsa gelin oradaki Müslümanlara da sahip çıkalım" diye seslendi.



Öte yandan Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmasında Koronavirüs salgınıyla ilgili vatandaşları bir kez daha uyardı. Salgının dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre krizi daha hafif geçiriyoruz" dedi.