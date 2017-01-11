Erdoğan rica etti, Hülya yaptı!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, iş adamı Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Star TV'de program yapmaya başlayacak.

Programın ilk konuğunun Erdoğan olacağı iddia edildi

Bu isteğin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geldiği iddia edildi.

Odatv’nin haberine göre, Avşar için bu rica Erdoğan’dan geldi.

Avşar, Erdoğan’ın isteği üzerine Cumartesi akşamları yayınlanmak üzere program için hazırlıklara başladı.

Ünlü şarkıcı en son Acun’un sahibi olduğu TV8’de ses yarışmasında juri üyesi olmuş ve program yapmıştı.