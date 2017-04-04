Erdoğan resti çekti: İndirin o bayrakları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük'teki bayrak krizine ilişkin "Hemen o bayrağınızı indirin, yoksa geri adım atmak zorunda kalırsınız" dedi.

Zonguldak'ta toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kerkük'te yaşanan bayrak krizine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak bölgesel Kürt Yönetimini uyararak şunları söyledi;

"Fırat Kalkanı ile oyunu bozduk. Biz şimdi yeni planın eşiğindeyiz. Kerkük'te milli bayrağın dışında orada, ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Ve oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki, bölücülük yapıyorlar. Ben Irak bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum: Bu yanlıştan bir an önce dönün. Şu anda Irak Merkezi yönetimi zaten onu doğru bulmadığını açıkladılar. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtler'indir safsatasına Türkiye olarak biz uymuyoruz. Kerkük orada yaşayan Türkmen, Arabıyla, Kürdü varsa Kürdüyle hepsinindir. Böyle bir iddia içerisine girmeyin. Bunun bedeli ağır olur. Türkiye münasebetlerinizi bozarsınız. Münüsabetleriniz iyi gidiyor. Hemen o bayrağınızı indirin. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan kusura bakmayın geri adım atmaya mecbur kalırsınız. "



İşte o konuşmadan satır başları

"Terörle mücadelede ve Suriye'deki operasyonlarımızda Zonguldak 15 şehit verdi. Buradan tüm şehitlerimize bir kez daha Mevla'dan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün büyük devlet ve siyaset adamı MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıl dönümü. Bu vesile ile kendisini rahmetle yad ediyor, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Türkiye'nin yaşadığı son günlerde rahmetli Türkeş'i ve diğer devlet adamlarımızı sık sık hatırlıyoruz. Yeni anayasa değişikliğinde rahmetli Türkeş ve diğer liderlerin çok önemli katkısı ve payı olmuştur. Merhum Türkeş'i saygıyla anıyorum.

14 KATRİLYON YATIRIM



Rahmetli babam Rize'den çıkıp buraya, buradan Sakarya'ya ve oradan İstanbul'a gelmişti. Sık sık burayı anlatırdı bize. Filyos Limanı projesi Türkiye'nin üçüncü büyük limanının inşasına 2016'nın Aralık ayında başladık. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak bu liman Marmara ve Karadeniz'in yükünü azaltacak. Demiryolu bağlantısıyla buradan Güney illerimize ve Ortadoğu'ya ulaşım imkanını getiriyoruz. Limanın arkasında serbest bölge yer alacak. Limanın devreye girmesiyle 600 hektarlık bir alan endüstri ve sanayi merkezi haline gelecek. Proje bu bölgede tam 12 bin kişilik istihdamın oluşmasını temin edecek. Zonguldak'a yaptığımız hizmetler sadece bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz 14 yılda şehrimize 14 katrilyon yatırım yaptık.



SLOGANA DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİZ



Eleman almakla üretim artmıyor. Biz her şeyi düşünürken ülkenin menfaatini da düşüneceğiz. Olayı bazı kitle unsurların girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız. 3 bin 3 bin 500 kişiyi buraya alan benim. Eğitimde 1400 yeni derslik, 5 bin 400 kapasiteli yüksek öğretim yurtları, 37 spor tesisi açtık. Sağlıkta 15 tesisin yapımını tamamladık. 400 yataklı Zonguldak Devlet Hastanesi'nin yapımı devam ediyor.

BIKTIM BUNUN YALANLARINDAN



Bundan sonra ilk seçimde önümüze aynı anda 2 sandık gelecek. Birinde Cumhurbaşkanının ve dolayısıyla onun kuracağı hükümeti seçeceğiz. Diğer sandıkta ise milletvekillerimizi belirleyeceğiz. Bu mesele parti değil ülkemizin ve milletimizin bekası meselesidir.Ana muhalefetin başındaki zat Cumhurbaşkanı gelecek parlamentoyu feshedecek diyor. Parlamentonun feshi diye bir şey asla söz konusu değil. Yalan. Bıktım bunun yalanlarından Tam tersine daha güçlü bir parlamento var. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Eğer Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alacak olursa hem milletvekili seçilimin yenilenmesi hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi demektir.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: SEN ÖNCE HADDİNİ BİLECEKSİN



Şimdi diyor 400 tane muhtar var. Faraza Zonguldak'ta. Yarın sabah 16 Nisan seçim yapıldı. 17'sinde bu muhtarlıklar kapacak diyor. İnandınız mı? Ama inananlar var. Zaten muhtarlarla işi-gücü yok. Muhtarlara değer veren bir insan değil. Ben BM Genel Kurulu'nda konuşma yapıyorum. Türkiye'de açıklama yapıyor: BM'de muhtarlara konuşur gibi konuştu diyor.Ey Kılıçdaroğlu ta 20 yaşından itibaren bu işin içerisinde olmuş, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde yetişmiş, belediye başkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Bir kere haddini bileceksin.



SEN BM'NİN KAPISINI BİLMİYORSUN



Sen bir defa BM'nin kapısını bilmiyorsun. O genel kurulda kimler olur, kimler olmaz bundan haberin yok. BM Genel Kurulu'nda sadece seçilmişler olmaz aynı zamanda atanmışlar olur. Sen sadece muhtarlara konuşuyor ifadesini kullandığında bu benim muhtarlarıma hakarettir. Nitekim Ankara Sincan'da bir muhtar çıktı dedi ki, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına böyle dedin, bize hakarettir dedi. Ne dese beğenirsiniz; Ne haddime! Akşam başka, sabah başka.

OKU BE OKU!

Maalesef düşünmeden konuşuyor. Kılavuz karga olunca durum değişiyor. Göreve geldiğimden beri her hafta muntazaman 400-450 muhtarı külliyeye davet ederim. Önce İçişleri Bakanım konuşur, kendilerine form dağıtılır. Kendilerine bir yemek ikram ederim. Yemekten sonra kendileriyle il il fotoğraf çektiririz. Ondan sonra hediyemizi verir, kendilerini uğurlarız. Şu ana kadar 16 bin muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletim adına ağırladım. 17 Nisan'da muhtarlıklar kapanacakmış. Bu maddeleri bir oku. Bir defa kararname ile muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler, kanunla gelen ancak kanunla gidebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ne anayasanın, ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Oku be oku! Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi...

ULA HANGİSİNE EVET DİYECESUN!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman bu solaklar ne dedi? Hayır dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı zaman ne dediler, hayır dediler. Denizin altından Marmaray'ı yaptık. 3 yılda 200 milyon insan geçti Marmaray'dan. Buna da hayır dediler. Dedik ki, raylı sistemi yaptık ama yetmez. Bir de otomobilleri denizin altından geçirelim. Avrasya Tüneli yaptık, bunlar ona da hayır dediler. Osmangazi Köprüsü yaptık, buna da hayır dediler. Ula hangisine evet diyecesun? Şimdi İstanbul'da boğaza bir köprü daha yapıyoruz. Gidiş-geliş bir de tren. Bizim yaptıklarımızı bunlar hayal bile edemezler.



KILIÇDAROĞLU AÇIKLA YOKSA REZİL OLURSUN

Ey Kılıçdaroğlu, elinde bir belge varsa ortaya çık açıkla, 16 Nisan'dan sonra rezil olursun. Açıkla da bizi rezil et ya! Biz şu anda orduda, emniyet teşkilatında ne akdar FETÖ'cü varsa temizliyoruz ve temizlemeye devam edeceğiz. Bu kanser virüsünü devletin tüm bünyesinden atacağız, hayat hakkı tanımayacağız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.



KERKÜK TEPKİSİ: HEMEN O BAYRAKLARI İNDİRİN

Güya bizi Suriye'de sıkıştıracaklardı. Orada da Fırat Kalkanı ile oyunu bozduk. Biz şimdi yeni planın eşiğindeyiz. Kerkük'te milli bayrağın dışında orada, ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Ve oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki, bölücülük yapıyorlar. Ben Irak bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum: Bu yanlıştan bir an önce dönün. Şu anda Irak Merkezi yönetimi zaten onu doğru bulmadığını açıkladılar. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtler'indir safsatasına Türkiye olarak biz uymuyoruz. Kerkük orada yaşayan Türkmen, Arabıyla, Kürdü varsa Kürdüyle hepsinindir. Böyle bir iddia içerisine girmeyin. Bunun bedeli ağır olur. Türkiye münasebetlerinizi bozarsınız. Münüsabetleriniz iyi gidiyor. Hemen o bayrağınızı indirin. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan kusura bakmayın geri adım atmaya mecbur kalırsınız.



İSTESENİZ DE OLACAK, İSTEMESENİZ DE



Kardeşlerim yeni yönetim sistemi ülkemizde devlet ve milletin geleceği için yürek sızısı taşıyan her liderin hayaliydi. FETÖ, DEAŞ, PKK'nın hayır demeleri gayet tabidir. Kim hayır diyor? Kandil'dekiler, bölücü terör örgütünün başı, Pensilvanya'daki hayır diyor. Kılıçdaroğlu yalanda çok kıvrak. Hayır diyenlere terörist diyorlar diyor. Bir defa bizim için demokrasilerde biz hangi oyu kullanıyorsak herkes aynı oyu kullansın diye bir şey yok. Bu iş yürek işi yürek. Kimi Avrupa ülkelerinin hayır dediğini anlıyor musunuz? Geçmişte Türkiye'ye istediklerini yaptırıyorlardı. Kardeşlerim 25 havalimanından 79 havalimanına çıktık. Çıldırıyorlar tabi. Bakıyorlar dev şehir hastaneleri kuruluyor. Bizde yok sizde niye oluyor diyorlar! Olacak, isteseniz de istemeseniz de olacak!

EN KİMSİN BE AHLAKSIZ!



CHP'nin Konya milletvekili. Şimdi bu adama terbiyesiz demeyeceksin de kime diyeceksin? Seni bir defa Samsun'a sokmazlar. Sen kimi İzmir'den dökeceksin? Sen kimsin be ahlaksız! Haddini bil, ceddini bil, neslini bil! Bizim kültürümüzde edep diye bir şey vardır. Edep yahu derler. Ama bunda bu yok. 16 Nisan'da bunlara haddini bildirmeye hazır mıyız?"