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Erdoğan Putin'le ne konuşacak?

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Erdoğan Putin'le ne konuşacak?
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2000 Amerikan askerini Suriye'den çekme kararı sonrasında görüşme trafiği hızlanırken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın Suriye konusunu farklı açılardan ele alması bekleniyor.

İç savaşın 8 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’de gündem ABD askerinin çekilmesi ve sonrasında oluşacak durum… Trump’ın “Askerlerimizi Suriye’den çekiyoruz” açıklamasını yaptıktan sonra başta Türkiye olmak üzere birçok ülke gelişmeyle ilgili açıklama yaptı ve adımlar attı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya’ya ziyarete gidiyor… ABD ve Rusya ile yoğun telefon trafiği gerçekleştiren Ankara, bölgede huzur ve düzeni sağlamak için birçok adım atmıştı.

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek Erdoğan’ın günübirlik temasında Suriye konusu masaya yatırılacak.

2019’da ilk kez bir araya gelecek iki ismin gündeminde ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, güvenli bölge konusu ve İdlib’deki son durum olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkinin de görüşüleceği belirtildi.

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