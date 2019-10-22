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ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ BAŞLADI!

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ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ BAŞLADI!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya geliyor. İki lider görüşmeye başlamadan önce gazetecilerin karşısına geçti.

Rus lider Putin, “Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Bu davetin faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile de tabii ki bu barışın çok daha güçlü şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacağız. Görüşmemizin Barış Pınarı Harekâtı’na ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Erdoğan ile Putin Suriye’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatıracak. Türkiye 17 Ekim’de ABD ile anlaşmaya varmış ve Barış Pınarı Harekâtı’nı 120 saat için durdurmuştu.Buna karşılık terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilmeyi kabul etti. Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat kapsamında üzerinde anlaşılan 120 saatlik süre ise bugün 22.00’da sona erecek.

GÖRÜŞME ÖNCESİ KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme öncesi açıklamalarda bulunmuştu.Peskov, Putin’in Ankara’nın Suriye planlarına ilişkin daha fazla bilgi almak istediğini söyledi.Rusya lideri Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, iki liderin Suriye konusunda konuşacak çok şeyi olduğunu belirtti

Kremlin Sözcüsü, Moskova Yönetimi'nin ABD ile Türkiye arasındaki karşılıklı sert açıklamaları izlediğini ifade etti. Almanya'nın uluslararası güçler tarafından kontrol edilen güvenli bölge önerisine ilişkin ise Peskov, ‘yeni fikir' üzerinde çalışacaklarını belirtti.

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