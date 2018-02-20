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Erdoğan: Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek

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Erdoğan: Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu sabah itibariyle şu ana kadar 1715 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz bu operasyonda, 32 de şehidimiz var. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşa


Eredoğan sözlerine "Böylece şehire galen yardımların hem önü kesilecek hem de terör örgütünün kimse ile pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır. Türkiye'yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya kalkanlara bu işin  öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur" diyerek devam etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan, "Bu sabah itibariyle şu ana kadar 1715 teröristi etkisiz hale getirdiğimiz bu operasyonda, 32 de şehidimiz var. Harekat hem güvenlik güçlerimizin hayatını riske atmamak hem sivillere hassasiyeti ile hareket ettiğimiz için  yavaş ilerliyor görülebilir. Ama şu gerçeği kimsenin unutmaması gerekir; biz oraya önümüze geleni yakıp yıkmak için gitmedik. Biz oraya halen ülkemizde yaşayan yüzbinlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanabilir bölge olabilmesi için bu hale getirmek için girmiş bulunuyoruz. Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Aynı şekilde saha da belli hazırlıkların yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek. Böylece şehire galen yardımların hem önü kesilecek hem de terör örgütünün kimse ile pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır. Türkiye'yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya kalkanlara bu işin  öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini yok sayanlara, gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur" diye konuştu.  


'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine Erdoğan, "Gerekirse inşallah hep birlikte gideceğiz" dedi. 

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