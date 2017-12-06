Erdoğan Neden Katılmadı?

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile iş adamı Murat Özvardar dün (5 Aralık 2017) yapılan nikâh töreniyle evlendi.

Çiftin nikâh şahitleri arasında AB Bakanı Ömer Çelik ve Aydın Doğan da yer aldı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile iş adamı Murat Özvardar dün (5 Aralık 2017) yapılan nikâh töreniyle evlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yaptı.

Hande Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "FaceTime" uygulaması ile canlı yayına bağlamıştı. Erdoğan, bu bağlantıda vatandaşlara "Darbeye karşı sokağa çıkın" mesajını vermişti.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düğüne katılmaması dikkatlerden kaçmadı.