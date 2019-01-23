Erdoğan Moskova'ya ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için bugün Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.

2018'de 25 kez görüşen iki liderin bu seferki görüşmesinin ana gündemi Suriye'de yaşanan son gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Moskova'da gerçekleştirilecek görüşme, iki liderin 2019'daki ilk görüşmesi olacak.

İki liderin görüşmesinde masadaki en önemli konunun Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor. Erdoğan ve Putin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla birlikte gündeme gelen 'güvenli bölge' tartışmalarını da masaya yatıracak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.15'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo Havalimanı'na gelişinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşme yapılması, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye’de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz" dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye'deki son gelişmeleri de kapsayan bölgesel konular ve Türk-Rus ilişkilerini görüşmek üzere bugün Moskova’da olacak.

Türkiye, Suriye’de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli öncelikleri Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜÇLÜ ZİRVE'DE YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği, yarın Moskova'da gerçekleşecek buluşmadan sonra da devam edecek. Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Üçlü Zrve'nin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.