ERDOĞAN, MİNİK ZEYNEP'E EL UZATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan 5 yaşındaki Zeynep Sargın için devreye girip "İlaçlarını hemen temin edin" dedi.

SonDakika.com'un haberine göre; Dünyada çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan ve gerekli ilaçları alamazsa yaşama şansı olmayan 5 yaşındaki Zeynep Sargın'a AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

Halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı Zeynep Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il teşkilatlarıyla bir araya geldiği yemek sırasında görüştü. Bursa milletvekillerinin aracı olması sonrası babası Selçuk Sargın ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Zeynep'le yakından ilgilenirken babasından hastalığının son durumuyla ilgili bilgi de aldı.

"YAŞAMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep'in yaşaması için sürekli alması gereken pahalı ilaçların temin edilmesi için yanındaki yetkililere talimat vererek, "Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. İlaçlarını hemen temin edin" dedi.