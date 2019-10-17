ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ GECİKMELİ BAŞLADI!

ABD Başkanı Trump'ın küstah mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşüyor. Saat 14:30'da başlayacağı açıklanan görüşme gecikmeli olarak saat 15:40'da başladı.

İşte dakika dakika Ankara’daki kritik gün…

UÇAK SAAT 13’TE İNDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun uçağı saat 13:00 sıralarında Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi.

ÇAVUŞOĞLU – O’BRIEN GÖRÜŞMESİ

Pence’nin ziyaretinde önce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı’nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.,

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında gerçekleştirilecek görüşmenin ayrıntılarının masaya yatırıldığı kaydedildi.

SAAT 15:40 – CUMHURBAŞKANLIĞINDA GÖRÜŞME

Trump'ın tarihe “Küstah Türkiye mektubu” olarak geçecek mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i saat 15.00’da Beştepe’de kabul edecekti ancak görüşme gecikmeli olarak saat 15:40’da başladı.

O BRIEN AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyet dün akşam ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Toplantıda başta Güvenli Bölge olmak üzere Suriye'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.