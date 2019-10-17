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ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ!

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ERDOĞAN MİKE PENCE GÖRÜŞMESİ 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ!
ABD Başkanı Trump'ın küstah mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.. İkili arasındaki görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.

İşte dakika dakika Ankara’daki kritik gün…

UÇAK SAAT 13’TE İNDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun uçağı saat 13:00 sıralarında Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi. Mike Pence buradan Mike Pompeo,  Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyetle ABD Büyükelçiliği’ne geçti.

SARAY’DA FUAT OKTAY KARŞILADI

Mike Pence’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kapıda karşıladı. İkili basına fotoğraf verdikten sonra içeri geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile olan görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Heyetlerarası görüşmeye geçildi.

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