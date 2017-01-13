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Erdoğan, Meclis'te Burnu Kırılan AK Partili Vekili Evinde Ziyaret Etti

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Erdoğan, Meclis'te Burnu Kırılan AK Partili Vekili Evinde Ziyaret Etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyata alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

FAHRİ KASIRGA DA YANINDAYDI

Yaklaşık bir saat süren geçmiş olsun ziyareti sırasında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga eşlik etti.

CHP'Lİ VEKİLİ İŞARET ETTİ

Öte yandan Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsatarak "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Anayasa değişikliği görüşmelerinde burnunun kim tarafından kırıldığını kamuoyuna duyurdu.

"BANA YUMRUK ATAN CHP'Lİ NİYAZİ NEFİ KARA İDİ"

Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsatarak "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.

"BEN ONA NİYE VURAYIM"

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

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