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Erdoğan: Kudüs satılık değil, kırmızı çizgimizdir

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Erdoğan: Kudüs satılık değil, kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü.

- Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.

 

 

 

- Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı.

- Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor.

- Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var.

- Birileri hala Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor.

- Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.

- Bu ara ekranlarda bir şey izliyoruz. Bakıyorsunuz, Filistin'de kadınlar. Eşinin silahlarla sürüklendiğini görünce ona sarılmak istiyor. Ama İsrail'in o malum tipleri, kadınlara saldırıyor. Hani bunların kadına saygısı? Hani kadın hakları?

- Yüzyılın anlaşması... Ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir. BM Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştim. 1947 yılında Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filistin'le bugünkü Filistin'e bakıyorsunuz tamamen yer değiştirmiş. Utanmadan sıkılmadan Filistin'e yeni haklar getiriyoruz diyorlar. Kime anlatıyorsunuz ya? 

- Kudüs satılık değildir. Kimse 'bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler.

- Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuyu bugün MGK toplantısında ele aldık.

- Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

sputnik

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