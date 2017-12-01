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Erdoğan Kılıçdaroğlu’na davayı açtı

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Erdoğan Kılıçdaroğlu’na davayı açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iddialarda adı geçen yakınları Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve işadamı Mustafa Gündoğan’ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu.
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