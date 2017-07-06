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Erdoğan: Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz

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Erdoğan: Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz
Fransız basınına önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar kriziyle ilgili "Körfez ülkelerinin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde oradaki Türk askeri üssünü kapatabiliriz" dedi.

Erdoğan, France 24 televizyon kanalına mülakat verdi. "Bölgesel konulara müsaadenizle o zaman değinelim. Katar’la olan kriz  söz konusu olduğunda Suudi Arabistan karşısında siz Katar’ın yanında yer aldınız.  Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de işin içerisindeydi. Mısır bir  liste hazırladı 13 taleplik bir liste. Bir çözüm hala mümkün müdür sizce, yoksa  bu gerilim daha da tırmanır mı sizce, bir askeri çatışmaya kadar sizce gider mi?"  sorusu üzerine Erdoğan, "Öncelikle bir gazeteci olarak, bir medya mensubu olarak  ben sizi de bir düşünceye davet ediyorum. Biz bu bölgenin ikinci bir kriz bölgesi  olmasını istemiyoruz. Suriye, Irak, zaten burada çok ciddi bir kriz var ve şimdi  de Körfez’de böyle bir krizin meydana gelmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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