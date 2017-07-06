Erdoğan, France 24 televizyon kanalına mülakat verdi. "Bölgesel konulara müsaadenizle o zaman değinelim. Katar’la olan kriz söz konusu olduğunda Suudi Arabistan karşısında siz Katar’ın yanında yer aldınız. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de işin içerisindeydi. Mısır bir liste hazırladı 13 taleplik bir liste. Bir çözüm hala mümkün müdür sizce, yoksa bu gerilim daha da tırmanır mı sizce, bir askeri çatışmaya kadar sizce gider mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Öncelikle bir gazeteci olarak, bir medya mensubu olarak ben sizi de bir düşünceye davet ediyorum. Biz bu bölgenin ikinci bir kriz bölgesi olmasını istemiyoruz. Suriye, Irak, zaten burada çok ciddi bir kriz var ve şimdi de Körfez’de böyle bir krizin meydana gelmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.
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Erdoğan: Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz
Fransız basınına önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar kriziyle ilgili "Körfez ülkelerinin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde oradaki Türk askeri üssünü kapatabiliriz" dedi.
Etiketler: Erdoğan, cumhurbaşkanı, son dakika, haberler, katar
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