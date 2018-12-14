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Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Ne Dedi?

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Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Ne Dedi?
Suudi konsolosluğunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan cinayetle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

"KAŞIKÇI ALÇAKÇA BİR OPERASYONLA ŞEHİT EDİLDİ"

Özellikle İsrail'in Kudüs'e yönelik işgal teşebbüslerine hız vermesinin bir başka nedeni de İslam aleminin içinde bulunduğu parçalanmışlıktır. Burada bir şeyin önünde ısrarla duracağım. Yakın zamanda İstanbulumuzda, Suudi Arabistan Başkonolosluğu'nda bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşadık. Cemal Kaşıkçı, başkoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Dışarıda nişanlısı bekliyor. Nikah muamelesi yapmak için içeri giriyor. 

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