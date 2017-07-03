Erdoğan Kabinede kaç bakanı değiştirecek?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi beklenen kabine revizyonuna ilişkin bir kulis bilgisi verdi. Selvi, "Kabine kulisleri yeniden canlandı. Geniş çaplı olmayan bir kabine revizyonunun eli kulağında olduğu söyleniyor" dedi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ekonomiye can suyu olması beklenen 180 günlük eylem planıyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce kabine revizyonuyla ilgili bir kulisi paylaşmak istiyorum. AK Parti kongresinden sonra yoğun bir beklenti vardı. Ama bayramdan önce gerçekleşmedi. Kabine kulisleri yeniden canlandı. Geniş çaplı olmayan bir kabine revizyonunun eli kulağında olduğu söyleniyor.

Piyasaların merakla beklediği 180 günlük program üzerindeki teknik çalışmalar ise tamamlandı. Eylem planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp kamuoyuna açıklanacak.