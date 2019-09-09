ERDOĞAN, KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNİ NE ZAMAN YAPACAK?

AKP'de işler yolunda gitmiyor. Bir taraftan parti içerisinde tepkiler yükselirken, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğini ne zaman yapacağı merak konusu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde merakla beklenilen Erdoğan'ın kabine değişikliğini yazdı. Kulislerde AKP'nin kabine değişikliğiyle çalkalandığını söyleyen Selvi, "Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı" diye yazdı. Selvi, 5 Eylül Perşembe gecesi yaşanan bu hareketliliği paylaşan bir parti yöneticisinin, "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" dediğini aktardı.