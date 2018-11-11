Erdoğan ile Trump ne konuştu ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak eşi Emine Erdoğan ile birlikte Paris'e gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna bir akşam yemeği verdi. Akşam yemeğine Katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yemekte yan yana oturdu. Erdoğan ile Trump yemekte bir süre sohbet etti. BEYAZ SARAY: TRUMP, ERDOĞAN İLE KAŞIKÇI CİNAYETİNİ GÖRÜŞTÜ Beyaz Saray’dan bir sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kaşıkçı cinayetini görüştüğünü söyledi.