Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için araya giren işadamı kim?

Bugün yapılacak olan Erdoğan-Bahçeli zirvesi için perde arkasında mekik diplomasisi yürütüldüğünü belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bu noktada devreye önemli bir iş adamının girdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleşecek görüşmesi için perde arkasında neler oldu?

Kısa süre önce yerel seçimler için devrilen cumhur ittifakı masası birden bire nasıl tekrar kuruldu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü görüşmenin gerçekleşmesi için mekik diplomasisi yürütüldüğünü ve devreye önemli bir iş adamının girdiğini ileri sürdü.

KİM BU ÖNEMLİ İŞADAMI?..

"23 Ekim'de iki lider tarafından yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı" hatırlatması yapan Abdülkadir Selvi "21 Kasım'da Erdoğan ile Bahçeli'yi bir araya getiren sadece seçim hesabı olmadı elbette ki" deyip şöyle devam etti:

"Arka kapı diplomasisi de yürüdü. Bu süre zarfında önemli bir iş adamının devreye girip iki parti arasında mekik diplomasisi yürüttüğü söyleniyor."

YEREL SEÇİM SONRASI KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK...

Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler sonrası 'küçük' bir kabine değişikliğinin gündeme gelebileceğini iddia etti. Erdoğan'ın "Böyle dönemler imtihan dönemleridir, imtihanı verenler milletimizin gönlünde yerini alacak, veremeyenler nöbeti devredecek" sözlerini hatırlatan Abdülkadir Selvi, "Erdoğan bu sözleri belediye başkanları için söyledi. Ama yerel seçimlerden sonra Erdoğan benzer bir cümleyi kabine üyeleri için kurarsa şaşırmayın. Çünkü yerel seçimlerden sonra küçük çaplı bir kabine değişikliği konuşuluyor."