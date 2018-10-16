  • BIST 98.928
  • Altın 228,654
  • Dolar 5,7958
  • Euro 6,7070
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

»
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yarın yerel seçimlerde ittifak çalışmaları kapsamında bir görüşme gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşeceği tarih belli oldu.

Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın saat 14.00'da bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, "Özel Kalemim yarın büyük ihtimalle Sayın Bahçeli’nin Özel Kalemi’yle irtibatı kurar, perşembe günü uygun olursa biz aramızdaki görüşmemizi yaparız. Bu görüşmede son gelişmeleri, ittifaktı şuydu buydu hepsini ele alma fırsatımız olur." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar!10 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
  • Erdoğan'dan flaş atamalar09 Ekim 2018 Salı 14:42
  • Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!09 Ekim 2018 Salı 12:29
  • Meral Akşener'dan Erdoğan'a: "Yerini bil"09 Ekim 2018 Salı 10:50
  • Erdoğan HDP'lilere gözdağı verdi!08 Ekim 2018 Pazartesi 15:58
  • CHP İstanbul ilçelerinde kimi aday gösterecek?08 Ekim 2018 Pazartesi 15:54
  • AK Parti-MHP ittifakı için flaş gelişme!08 Ekim 2018 Pazartesi 14:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da08 Ekim 2018 Pazartesi 14:18
  • Ataşehir Belediyesi'ne operasyon08 Ekim 2018 Pazartesi 13:00
  • Muharrem İnce'den adaylık şartı!08 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim