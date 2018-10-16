Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yarın yerel seçimlerde ittifak çalışmaları kapsamında bir görüşme gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşeceği tarih belli oldu.

Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın saat 14.00'da bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, "Özel Kalemim yarın büyük ihtimalle Sayın Bahçeli’nin Özel Kalemi’yle irtibatı kurar, perşembe günü uygun olursa biz aramızdaki görüşmemizi yaparız. Bu görüşmede son gelişmeleri, ittifaktı şuydu buydu hepsini ele alma fırsatımız olur." ifadesini kullanmıştı.