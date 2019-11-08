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ERDOĞAN HALA ORADA TUTUYORSA…

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ERDOĞAN HALA ORADA TUTUYORSA…
Gelişmelerin ardından Arınç için savcıları göreve çağıran AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan yeni açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, AKP’li Bülent Arınç, verdiği bir röportajda Kanun Hükmünde Kararnameler için “bir faciadır” demiş ve "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Arınç’ın FETÖ’yü aklamaya çalıştığını ifade ederek savcıları göreve çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, AKP Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" demişti.

Erdoğan’ın toplantıda Arınç’a yer değişikliği cezası verdiğini, daha önce Erdoğan’ın sol yanında oturan Arınç’ın sağ üçüncü sıraya alındığı Odatv duyurmuştu. Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevine devam etmesi dikkat çekmişti.

Gelişmelerin ardından Arınç için savcıları göreve çağıran AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’dan yeni açıklama geldi.

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, sosyal medyada “Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu’nda hala tutuyorsa, savcılar harekete geçmiyorsa yanılan biz olmalıyız! O sebeple Arınç defterini kapattım, bir daha yazmam, herkes hayrını görsün!” mesajını yayımladı.

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