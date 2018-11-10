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Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

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Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında Beştepe'de gerçekleştirilen anma töreninde konuşuyor.

Erdoğan, dün Hakkari Şemdinli'deki askeri üs bölgesinde meydana gelen mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu, 20 askerin de yaralandığını açıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi." dedi.

Erdoğan, "Türk milleti, darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağmen hep iradesine sahip çıkmış, sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir." dedi.

Erdoğan, "Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynı madalyonun iki yüzü gibidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimiz, sadece ekonomide değil, demokraside de dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline gelme kararlılığımızı ifade ediyor." diye konuştu.

Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Erdoğan, "Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." dedi.

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