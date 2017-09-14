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Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

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Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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