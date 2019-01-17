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Erdoğan Fazıl Say'ı dinlemeye gidecek

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Erdoğan Fazıl Say'ı dinlemeye gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü piyanist Fazıl Say'ın yarın Ankara'da gerçekleşecek 'Truva Sonatı' konserine katılacak.

Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan değerlendirme sonucunu daha önce Fazıl Say'a 'Gelebiliriz' şeklinde iletilen karar, bu kez kesinleşti.Erdoğan, yarın akşam Ankara Congresium salonunda gerçekleşecek konsere katılma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir kaynak "Yarınki Fazıl Say konserine Sayın Cumhurbaşkanı katılacak mı?" sorusuna "Evet gidecek. Hep beraber gideceğiz" yanıtını verdi.

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