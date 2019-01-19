Erdoğan Fazıl Say'ı dinledi

Günlerdir konuşulan Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidecek haberi sonunda gerçekleşti. Ankara da gerçekleşen konsere Erdoğan eşi Emine Erdoğanla birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın Ankara Congresium salonunda gerçekleşen 'Truva Sonatı' isimli konserine katıldı. Erdoğan'a konserde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Konsere ABD’li Senatör Lindsey Graham de katıldı.Erdoğan'ı konser salonunda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy karşılarken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da kendisine eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser bittikten sonra sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a Aşık Veysel'in Kara Toprak parçasının bulunduğu bir plak hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan, "Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul'u istememiz lazım" dedi.

Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti.