  • BIST 98.455
  • Altın 219,214
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Erdoğan Fazıl Say'ı dinledi

»
Erdoğan Fazıl Say'ı dinledi
Günlerdir konuşulan Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidecek haberi sonunda gerçekleşti. Ankara da gerçekleşen konsere Erdoğan eşi Emine Erdoğanla birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın Ankara Congresium salonunda gerçekleşen  'Truva Sonatı' isimli konserine katıldı. Erdoğan'a konserde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Konsere ABD’li Senatör Lindsey Graham de katıldı.Erdoğan'ı konser salonunda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy karşılarken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da kendisine eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser bittikten sonra sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a Aşık Veysel'in Kara Toprak parçasının bulunduğu bir plak hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan, "Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul'u istememiz lazım" dedi.

Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Atatürk havalimanın da Yarıyıl kalabalığı18 Ocak 2019 Cuma 15:14
  • Öğrenciler karne aldı18 Ocak 2019 Cuma 14:17
  • Dev proje ne zaman faaliyete geçecek18 Ocak 2019 Cuma 13:40
  • İstanbul'da tramvay kazasın da faciadan dönüldü18 Ocak 2019 Cuma 13:28
  • Rusya'da iki savaş uçağı çarpıştı18 Ocak 2019 Cuma 12:55
  • Yeni düzenleme uygulamaya konuluyor18 Ocak 2019 Cuma 12:37
  • Erdoğan Fazıl Say'ı dinlemeye gidecek17 Ocak 2019 Perşembe 15:22
  • Balyoz hakimine büyük ceza17 Ocak 2019 Perşembe 14:33
  • Çaldığı cip'le kaçmak isterken koruma tarafından öldürüldü17 Ocak 2019 Perşembe 14:15
  • Erdoğan açıkladı Menbiç saldırısı ABD'nin çekilme kararını etkileyebilir17 Ocak 2019 Perşembe 12:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim