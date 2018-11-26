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Erdoğan: 'Dünya Paris'i hiç görmüyor'

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Erdoğan: 'Dünya Paris'i hiç görmüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağımlılıkla terör birbirine benzer. Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum." dedi.

Bağımlılıkla terörün birbirine benzediğini belirten Erdoğan, "Bunlarla etkin mücadelenin yolu, sivrisineklerle uğraşmak, yanında bataklığı kurutmaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor." diyerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede katettiği mesafenin en önemli sonuçlarından biri de ister transit olsun ister tüketime yönelik olsun uyuşturucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük darbeler vurmasıdır."

"Mücadeleyi her alanda yürütmeden terörizmle başa çıkılamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede katettiği mesafenin en önemli sonuçlarından biri de ister transit olsun ister tüketime yönelik olsun uyuşturucu ticaretinin tüm çeşitlerine büyük darbeler vurmasıdır." dedi.

"Mücadeleyi her alanda yürütmeden terörizmle başa çıkılamaz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ancak terörle olduğu gibi terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadelemizde de yeteri kadar destek alamadığımızı burada özellikle belirtmek isterim. Terör örgütlerini açıkça ve gizlice destekleyenlerin, İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir." şeklinde konuştu.

"Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor"

Erdoğan, "Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris'i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor." ifadelerini kullandı.

"Geçmişte veya bugün çok farklı inançlardan insanların yaşadığı coğrafyalarda terör görülmüş bir sorundur. Buna rağmen sadece Müslümanların böyle bir ithama, iftiraya maruz bırakılması küresel düzeyde terörle mücadelenin önündeki en büyük handikaptır." diyen Başkan Erdoğan, "Tüm dünyayı terörizm karşısında ilkeli ve sonuç almaya yönelik bir tutum etrafında buluşmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

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