ERDOĞAN: Devletin yardıma ihtiyacı yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da incelemelerde bulundu. Depremde yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazesine katılan Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada, "Yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok, fırsatçıl

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan ile il protokolü ve çok sayıda kişi karşıladı. Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı.

CENAZEYE KATILDI

Erdoğan, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan bina enkazın altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken yıkılan binalar hakkında TOKİ'nin bir çalışma yürüteceğini söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla… Biz Van Depremi'ni, Simav'ı Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız. Elaziz mağlum, Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı biliyorsunuz. Biz millet olarak devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz yapacağız. Tabii ki bu enkazları kaldırarak bir diğer taraftan da gerek köylerde gerek mahallelerde süratle TOKİ olarak adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak. Açta açıkta insan bırakmayacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninin ardından Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti.

Erdoğan burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

DEVLETİN PARA TOPLAMAYA İHTİYACI YOK

Elazığ'da incelemelerde bulunmasının ardından da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok, fırsatçılara kapı aralamayalım" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Meclis Başkanı'mız, Savunma Bakanımız, şahsım, Genel Başkan Yardımcılarım, hep beraber buradayız. Yapılan çalışmalarla çok sayıda insanımızı enkaz altından çıkarmış bulunuyoruz. Kader-i ilahi, 22 ölümüz var, Allah rahmet eylesin. 1000'i aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde.

Durumu ağır olan hasta sayımız çok az, onlarla ilgili çalışmalarımızda hastanelerde yapılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi enkazlardaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Köpeklerle, teknik cihazlarla bu çalışmaları sürdürüyorlar.

İnşallah da sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız takipçisi olacaklar, devletimiz bütün imkanlarını bütün kurumlarıyla birlikte sürdürecek. İnşallah ama yaralı ama canlı insanlarımıza ulaşma gayreti içindeyiz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum. Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatçılara kapı aralamayalım.

Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la bilemediniz Kızılay'la yapılır. Bu fırsatçılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre atalım diyoruz. Ölen kardeşlerimin ailelerine sabırlar diliyorum, gösterdiğiniz ilgi sebebiyle teşekkür ediyorum."