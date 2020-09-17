Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz.

Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Eğitimden istihdama her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık. Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Devlet Övünç Madalyası takdim edeceğimiz kişilere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize mücadeleleri, kahramanlıkları ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir.

Ezanlarımızı susturmayacağız, bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz, kutlu yürüyüşümüze set çektirmeyeceğiz.

Aldığımız önlemler sayesinde teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz.

Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz.

Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.