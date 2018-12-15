Erdoğan Denizli'deki açılışta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Denizli'ye elimiz boş gelemezdik. 1 milyar 349 milyon liralık 245 eseri bugün Denizli'ye kazandıracağız. Hizmet binaları, parklar, sosyal tesisler, otoparklar birçok eseri bugün hizmete sunduk." diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Denizlilileri selamladı.

Erdoğan, terörle mücadelede yaptıklarına dikkat çekerken "O kol kola gezdiğin teröristlerin açtıkları çukurları onlara mezar edeceğiz." diyerek Kemal Kılıçdaroğluna göndermelerde bulundu. "PKK'sı, PYD'si YPG'si FETÖ'sü bunların hepsi aynı. Halkımızı böldüler, parçaladılar." şeklinde de sözlerine devam etti.

Cumhur İttifakı'na da değinen Erdoğan, "son 10 yıldaki işgücünü 23 milyondan 39 milyona çıkartık", dedi.