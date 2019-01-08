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Erdoğan Deniz Çakır'ı faşistlikle suçladı

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Erdoğan Deniz Çakır'ı faşistlikle suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtülülere hakaret ettiği iddial edilen ünlü oyuncu Deniz Çakır'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunun her tarafı sanatçı olsa ne olur?" dedi.

Ünlü Oyuncu Deniz Çakır'ın bir AVM'de kafede oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği ve "Suudi Arabistan'a gidin" dediği iddia edilmişti. Kadınların suç duyurusu üzerine Savcılık da Deniz Çakır hakkında soruşturma başlattı.Deniz Çakır iddiaları yalanladı ama tartışma bitmedi.

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