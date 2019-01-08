Ünlü Oyuncu Deniz Çakır'ın bir AVM'de kafede oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği ve "Suudi Arabistan'a gidin" dediği iddia edilmişti. Kadınların suç duyurusu üzerine Savcılık da Deniz Çakır hakkında soruşturma başlattı.Deniz Çakır iddiaları yalanladı ama tartışma bitmedi.
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Erdoğan Deniz Çakır'ı faşistlikle suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtülülere hakaret ettiği iddial edilen ünlü oyuncu Deniz Çakır'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunun her tarafı sanatçı olsa ne olur?" dedi.
Etiketler: recepn tayyip erdoğan, deniz çakır, başörtü
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