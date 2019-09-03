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ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'YLA, BABACAN'I AYIRIYOR MU?

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ERDOĞAN, DAVUTOĞLU'YLA, BABACAN'I AYIRIYOR MU?
Yeni Parti çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten gündeme karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Zeyrek, Erdoğan'ın Babacan'la diyalog kurmaya devam ederken, Davutoğlu'nu ondan ayrı tutarak, partiden bile ihraç etme gittiğini söyledi.
Erdoğan'ın bu iki isme davranışı arasında büyük farklar olduğunu söyleyen Zeyrek, "Erdoğan, Babacan ve ekibini doğrudan hedef almazken 'manifesto' üzerinden Davutoğlu'nu eleştiriyor. Erdoğan Babacan'ı partiden ihraç etmek bir yana, kendisiyle bizzat görüşerek yanında tutmaya çalışırken, Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler için ihraç kartını ortaya koydu" dedi.

 

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