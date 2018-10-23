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Erdoğan: "Cumhur İttifakını devam ettireceğiz"

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Erdoğan: "Cumhur İttifakını devam ettireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile yerel seçimdeki olası ittifaka ilişkin, "Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz" dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN OLUŞTURDUĞU ANLAYIŞI KORUYACAĞIZ”

Yerel seçimlerde de MHP ile olası birlikteliğe yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak benim görevlendirdiğim arkadaşlar var, Sayın Bahçeli’nin görevlendirdiği arkadaşlar var, şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Bu arada bizim de Sayın Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacağımız adımlar var ama henüz somut olarak ‘şu şöyle olacak, bu böyle olacak’ diye bir şey yok. Temelini Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

 

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